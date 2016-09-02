Верстка любого уровня сложности

Предлагаю вёрстку, правку вёрстки, натяжка на wordpress, dle, подключение плагинов jquery и т.д.

Вёрстка:

- Html5 и Css3;

- читабельный, хорошо оптимизированный код, комментирование;

- резиновый макет, адаптивность;

- кроссбраузерность;

- валидность(согласно W3C);

- подключение плагинов jquery + простая модификация;

-использование препроцессоров(sass, less);

-использование фреймворков(bootstrap, foundation);

-работа со cборщиками gulp или grunt;

-работа с jade;

-верстка по БЭМ;

Цена варьируется в зависимости от сложности заказа.

Landing page от 40$

Главная страница от 35$, следующие от 15$

Верстка под Wordpress оценивается индивидуально, в зависимости от требований.

Оплата WM или Qiwi