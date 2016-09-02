Верстка любого уровня сложности
Предлагаю вёрстку, правку вёрстки, натяжка на wordpress, dle, подключение плагинов jquery и т.д.
Вёрстка:
- Html5 и Css3;
- читабельный, хорошо оптимизированный код, комментирование;
- резиновый макет, адаптивность;
- кроссбраузерность;
- валидность(согласно W3C);
- подключение плагинов jquery + простая модификация;
-использование препроцессоров(sass, less);
-использование фреймворков(bootstrap, foundation);
-работа со cборщиками gulp или grunt;
-работа с jade;
-верстка по БЭМ;
Цена варьируется в зависимости от сложности заказа.
Landing page от 40$
Главная страница от 35$, следующие от 15$
Верстка под Wordpress оценивается индивидуально, в зависимости от требований.
Оплата WM или Qiwi