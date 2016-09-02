VVeik

Вероника VVeik

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Верстка любого уровня сложности

Предлагаю вёрстку, правку вёрстки,  натяжка на wordpress, dle, подключение плагинов jquery  и т.д.

Вёрстка:

- Html5 и Css3; 

- читабельный, хорошо оптимизированный код, комментирование; 

- резиновый макет, адаптивность; 

- кроссбраузерность; 

- валидность(согласно W3C); 

- подключение плагинов jquery + простая модификация; 

-использование препроцессоров(sass, less); 

-использование фреймворков(bootstrap, foundation); 

-работа со cборщиками gulp или grunt; 

-работа с jade; 

-верстка по БЭМ;

Цена  варьируется в зависимости от сложности заказа.

 Landing page от 40$

Главная страница от 35$, следующие от 15$

Верстка под Wordpress оценивается индивидуально, в зависимости от требований.

Оплата WM или Qiwi