Контекстная реклама в Яндекс Директ

Здравствуйте! Я - Виктория.

Профессионально настраиваю контекстную рекламу в Яндекс Директе.

Работаю на результат. Без предоплаты. По регионам РФ.

Аудит продающего сайта делаю бесплатно. Если вам понравится, попрошу Вас написать отзыв.

Тестовая реклама

Что входит:

- Настройка рекламы РСЯ на небольшое количество ключевых фраз (10-30 штук)

- Открутка рекламы на минимальном бюджете (2000-3000 рублей)

- Установка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности рекламы

- Создание объявлений (3-10 штук) - Ведение рекламы до 14 дней

- Отчет по результатам рекламы

- План дальнейших действий

Стоимость: 1500 рублей. Срок: 3-4 дня.

Полная настройка

Что входит:

- Настройка рекламы РСЯ на максимальное количество ключевых фраз (от 100 и до нескольких тысяч)

- Установка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности рекламы

- Создание объявлений под каждую группу ключевых фраз

- Настройка ретаргетинга рекламной кампании

- Ведение рекламы 30 дней

- Отчёт по результатам рекламы

- Рекомендации по дальнейшей работе

Стоимость: 5000 рублей (если большой ассортимент продуктов - то стоимость обсуждается индивидуально). Срок: от 5 до 10 дней. Зависит от объема работ.

Ведение и улучшение

Что входит:

- Работа со ставками за клик

- Оптимизация по ключевым фразам, площадкам, объявлениям, регионам и ряду других параметров.

- Отслеживание эффективности и окупаемости

- Создание новых объявлений

- Анализ эффективности объявлений

- Расширение базы ключевых фраз

- Ежемесячная отчетность

Стоимость: - 3000 рублей - 1-й месяц ведения

- 10 % от рекламного бюджета в месяц - 2-й и последующие.

либо обсуждаем условия индивидуально.

Портфолио, к сожалению выставить не могу, потому что только начинаю работать в этой нише. Обманывать вас не хочу, что 100500 лет занимаюсь рекламой. Однако имею несколько интернет-профессий, которые будут мне подспорьем:

1. Создание продающих лендингов (я знаю все правила создания одностраничников, чтобы они приносили конверсии),

2. Копирайтинг - с успехом применяю знания по написанию продающих текстов.

3. Сайтостроение - могу создать лендинг с нуля под ключ.

По специальности оффлайн я инженер-строитель, дизайнер-конструктор мебельного производства. Поэтому эти ниши для меня близки. Но могу взяться за любые, разрешенные законами РФ.

Кроме того, могу с уверенностью сказать, что являюсь ответственным человеком и делаю все, что от меня зависит, чтобы не срывать договоренности. Все вопросы обсуждаю скрупулезно, стараюсь понять заказчика и встать на его сторону (в пределах разумного, конечно!)

Если вы рискнете со мной поработать, буду рада и с удовольствием возьмусь за ваш проект. При условии, что смогу вам действительно помочь.

Жду и надеюсь на плодотворное сотрудничество.

С уважением. Виктория Стар