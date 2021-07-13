Здравствуйте! Я - Виктория.
Профессионально настраиваю контекстную рекламу в Яндекс Директе.
Работаю на результат. Без предоплаты. По регионам РФ.
Аудит продающего сайта делаю бесплатно. Если вам понравится, попрошу Вас написать отзыв.
Тестовая реклама
Что входит:
- Настройка рекламы РСЯ на небольшое количество ключевых фраз (10-30 штук)
- Открутка рекламы на минимальном бюджете (2000-3000 рублей)
- Установка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности рекламы
- Создание объявлений (3-10 штук) - Ведение рекламы до 14 дней
- Отчет по результатам рекламы
- План дальнейших действий
Стоимость: 1500 рублей. Срок: 3-4 дня.
Полная настройка
Что входит:
- Настройка рекламы РСЯ на максимальное количество ключевых фраз (от 100 и до нескольких тысяч)
- Установка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности рекламы
- Создание объявлений под каждую группу ключевых фраз
- Настройка ретаргетинга рекламной кампании
- Ведение рекламы 30 дней
- Отчёт по результатам рекламы
- Рекомендации по дальнейшей работе
Стоимость: 5000 рублей (если большой ассортимент продуктов - то стоимость обсуждается индивидуально). Срок: от 5 до 10 дней. Зависит от объема работ.
Ведение и улучшение
Что входит:
- Работа со ставками за клик
- Оптимизация по ключевым фразам, площадкам, объявлениям, регионам и ряду других параметров.
- Отслеживание эффективности и окупаемости
- Создание новых объявлений
- Анализ эффективности объявлений
- Расширение базы ключевых фраз
- Ежемесячная отчетность
Стоимость: - 3000 рублей - 1-й месяц ведения
- 10 % от рекламного бюджета в месяц - 2-й и последующие.
либо обсуждаем условия индивидуально.
Портфолио, к сожалению выставить не могу, потому что только начинаю работать в этой нише. Обманывать вас не хочу, что 100500 лет занимаюсь рекламой. Однако имею несколько интернет-профессий, которые будут мне подспорьем:
1. Создание продающих лендингов (я знаю все правила создания одностраничников, чтобы они приносили конверсии),
2. Копирайтинг - с успехом применяю знания по написанию продающих текстов.
3. Сайтостроение - могу создать лендинг с нуля под ключ.
По специальности оффлайн я инженер-строитель, дизайнер-конструктор мебельного производства. Поэтому эти ниши для меня близки. Но могу взяться за любые, разрешенные законами РФ.
Кроме того, могу с уверенностью сказать, что являюсь ответственным человеком и делаю все, что от меня зависит, чтобы не срывать договоренности. Все вопросы обсуждаю скрупулезно, стараюсь понять заказчика и встать на его сторону (в пределах разумного, конечно!)
Если вы рискнете со мной поработать, буду рада и с удовольствием возьмусь за ваш проект. При условии, что смогу вам действительно помочь.
Жду и надеюсь на плодотворное сотрудничество.
С уважением. Виктория Стар