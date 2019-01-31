VYarosslavska

Дизайн — не столько профессия, сколько отношение к жизни.

Доброго времени суток! Меня зовут Виктория и я начинающий графический дизайнер. Я учусь в Компьютерной Академии "ШАГ". К каждому заданию у меня индивидуальный подход. Всегда прислушиваюсь к пожеланиям заказчика. Работаю кропотливо, внимательно и креативно. Стараюсь выполнить задание на высшем уровне, при этом не теряя время, как можно быстрее. Мне нравится когда все идеально и презентабельно, а еще больше мне нравится создавать эту идеальность и презентабельность.

С большим удовольствием сделаю Ваш проект!