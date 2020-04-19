V_Andreevas

Я начинающий администратор онлайн-проектов. Ищу задания для наработки навыков
Здравствуйте!
Меня зовут Валентина. На данный момент осваиваю профессию администратора онлайн-проектов. Прохожу курс Леди Фриланс с Валентиной Молдовановой.
Я новичок в онлайн. Ищу стажировку. Но я умею выжимать из большого количества информации, саму суть. Составлять чек-листы. Писать грамотно тексты. Делать интелект- карты. Редактировать фото. Делать презентации. Создавать веб- сайты на начальном уровне.
Есть опыт в написании и оформлении отзывов.
Валентина Андреева
Администратор онлай-проектов
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