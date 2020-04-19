V_Andreevas

Валентина V_Andreevas

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Я начинающий администратор онлайн-проектов. Ищу задания для наработки навыков

Здравствуйте!

Меня зовут Валентина.  На данный момент осваиваю профессию администратора онлайн-проектов.  Прохожу курс Леди Фриланс с Валентиной Молдовановой. 

Я новичок  в онлайн. Ищу стажировку.  Но я умею выжимать из большого количества информации, саму суть. Составлять чек-листы. Писать грамотно тексты. Делать интелект- карты. Редактировать фото. Делать презентации. Создавать веб- сайты на начальном уровне. 

Есть опыт в написании и оформлении отзывов.

Валентина Андреева 

Администратор онлай-проектов 