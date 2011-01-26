Перевода и написания контента, а так же статей для сайтов, их обработка и корректировка. Грамотный язык, живой текст.

Работаю быстро и качественно.

Готов предложить следующие услуги:

- написание статей (на русском и английском языках);

- переводы (художественный, технический, перевод веб-сайтов);

- написание качественного контента на сайты (на русском и английском языках);

- качественный рерайт;

- написание рекламных текстов;

Имею высшее филологическое образование.

Специальность – лингвист-переводчик.

Языки - английский, немецкий, русский.

Имеется опыт работы в качестве переводчика в сельскохозяйственной компании и мясоперерабатывающей промышленности.