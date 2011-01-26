Перевода и написания контента, а так же статей для сайтов, их обработка и корректировка. Грамотный язык, живой текст.
Работаю быстро и качественно.
Готов предложить следующие услуги:
- написание статей (на русском и английском языках);
- переводы (художественный, технический, перевод веб-сайтов);
- написание качественного контента на сайты (на русском и английском языках);
- качественный рерайт;
- написание рекламных текстов;
Имею высшее филологическое образование.
Специальность – лингвист-переводчик.
Языки - английский, немецкий, русский.
Имеется опыт работы в качестве переводчика в сельскохозяйственной компании и мясоперерабатывающей промышленности.
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