Вітаю! Мене звати Ольга і я пропоную свої послуги у перекладі й редагуванні текстів, написанні статей, оглядів та відгуків, рерайтингу. Нижче наведено огляд моїх навичок та досягнень у цих галузях.
Переклад та редагування текстів:
- володію високим рівнем української та російської мов, початковим рівнем англійської
мови;
- маю досвід у перекладі різноманітних типів текстів, включаючи літературні твори,
вебсторінок, наукові статті та бізнес-документи;
- здатна точно передати значення, стиль та емоції оригінального тексту у перекладі,
забезпечуючи зрозумілість та граматичну правильність.
Написання статей, оглядів та відгуків:
- вмію створювати цікаві та змістовні статті, огляди та відгуки на різні теми, включаючи
культуру, подорожі, технології та бізнес;
- маю досвід у проведенні досліджень та аналізу інформації для створення високоякісного
контенту;
- здатна пристосовувати свій стиль письма до потреб та вимог замовника.
Рерайтинг:
- вмію переписувати чинний контент, зберігаючи його сенс та структуру, але змінюючи
слова та фрази для уникнення плагіату;
- маю навички перефразування та переформулювання тексту, зберігаючи його якість та
цілісність.
Приклади моїх робіт можна знайти на моєму вебсайті. Я завжди відкрита до співпраці та готова братися до роботи над вашими проєктами.
Якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, зв'яжіться зі мною.
Дякую за увагу та сподіваюсь на співпрацю з вами!
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