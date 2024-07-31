Переклад текстів, написання статей та відгуків

Вітаю! Мене звати Ольга і я пропоную свої послуги у перекладі й редагуванні текстів, написанні статей, оглядів та відгуків, рерайтингу. Нижче наведено огляд моїх навичок та досягнень у цих галузях.



Переклад та редагування текстів:

- володію високим рівнем української та російської мов, початковим рівнем англійської

мови;

- маю досвід у перекладі різноманітних типів текстів, включаючи літературні твори,

вебсторінок, наукові статті та бізнес-документи;

- здатна точно передати значення, стиль та емоції оригінального тексту у перекладі,

забезпечуючи зрозумілість та граматичну правильність.

Написання статей, оглядів та відгуків:

- вмію створювати цікаві та змістовні статті, огляди та відгуки на різні теми, включаючи

культуру, подорожі, технології та бізнес;

- маю досвід у проведенні досліджень та аналізу інформації для створення високоякісного

контенту;

- здатна пристосовувати свій стиль письма до потреб та вимог замовника.

Рерайтинг:

- вмію переписувати чинний контент, зберігаючи його сенс та структуру, але змінюючи

слова та фрази для уникнення плагіату;

- маю навички перефразування та переформулювання тексту, зберігаючи його якість та

цілісність.



Приклади моїх робіт можна знайти на моєму вебсайті. Я завжди відкрита до співпраці та готова братися до роботи над вашими проєктами.

Якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, зв'яжіться зі мною.

Дякую за увагу та сподіваюсь на співпрацю з вами!