V_Parchinsky

Напишу качественную статью объемом до 5000 знаков

Меня зовут Виталий Парчинский, мне 62 года, я копирайтер. Профессию получил, пройдя онлайн-обучение в Академии интернет-профессий для тех, кому за 50. по гос.программе «Содействие занятости». Также владею навыками рерайта и транскрибации.

Я начинал свою деятельность в интернете как специалист по созданию сайтов, поэтому грамотно и профессионально писать тексты для меня очень важно.

Какие новые знания и навыки, полученные в программе, я считаю для себя наиболее значимыми? Это владение разными стилями письма, понимание целей текста.