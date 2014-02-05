Креативно и оперативно.

Доброго времени, уважаемые заказчики!

Меня зовут Роман и я готов обсудить с Вами заказ по разработке логотипа или фирменного стиля. Серьезное отношение и соблюдение всех договоренностей гарантия моей работы.

СХЕМА РАБОТЫ:

от Вас постановка задачи (если требуется, я вышлю бриф для заполнения), можно свой бриф либо просто подробное описание задачи.

В этом случае максимум информации: предпочтительные цвета, если есть, какие-то пожелания относительно того что должно быть изображено на лого, чего не должно быть и т.д. Неплохо бы от Вас 2–3 примера логотипа, которые Вам нравятся по стилистике. Любые с интернета, не обязательно даже на Вашу тематику, лишь бы стиль исполнения нравился. Это нужно, чтобы лучше понять что требуется.

После того как задача поставлена, от Вас — предоплата 50% либо безопасная сделка на сайте, затем я подготавливаю эскиз варианта, вы же говорите что нужно исправить, доработать. Дорабатка. Если потребуется до полного утверждения. После утверждения — оплата остатка и я высылаю исходники в любом требуемом формате. По умолчанию это CDR, JPEG, PNG.

Хотелось бы сразу уточнить, Вы получаете исходники только выбранного варианта. Использование непринятых вариантов, а также размещение их где-либо заказчиком (посредником) не допускается. Я оставляю за собой право применять их в дальнейшей работе.

Все выставленные в портфолио работы защищены законом об авторском праве. Незаконное копирование, заимствование, использование любых элементов портфолио запрещены.

ОПЛАТА:

•Карта VISA ( рублевый счет);

•Webmoney