3D дизайнер Ювелирных изделий

Здравствуйте я работаю в 3D дизайнером уже продолжительное время ,поэтому готов воплотить вашу задумку выполнив модель любой сложности по вашему эскизу или фотографии Я создаю ювелирные изделия как для эксклюзивного,так и для массового производства.Также сотрудничаю с ювелирной компанией,поэтому знаю все технологические процессы создания ювелирных украшений .Создаю модели в программах как :Rhinoceros;Zbrush,Matrix.Буду рад с вами сотрудничать 🤝