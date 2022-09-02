V_mo9el

Владимир V_mo9el

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
3D дизайнер Ювелирных изделий

Здравствуйте я работаю в 3D дизайнером уже продолжительное время ,поэтому готов воплотить вашу задумку выполнив модель любой сложности  по вашему эскизу или фотографии Я создаю ювелирные изделия как для эксклюзивного,так и для массового производства.Также сотрудничаю с ювелирной компанией,поэтому знаю все технологические процессы создания ювелирных украшений .Создаю модели в программах как :Rhinoceros;Zbrush,Matrix.Буду рад с вами сотрудничать 🤝

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