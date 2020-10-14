V_rina

Екатерина Андреева V_rina

 
31 годРоссия/Буденновск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Фрилансер

Администрирование аккаунта.

Производство контента (фото, видео, тексты).

Подготовка и размещение контента для социальных сетей (фото,статьи, блоги, новости, описания товаров).

Развитие аккаунтов в социальных сетях –Vk,FB, instagram .

Настройка таргетинга в социальных сетях.

Привлечение новых подписчиков.

Коммуникация с пользователями.

Обновление информации на сайте.

Создание сайтов на Тильде. 

Хороший пользователь Photoshop, Canva, Picsart, Inshot, Vivavideo, Excel, Google docs, Autocad. 

TildaAutoCADPhotoshop