Фрилансер
Администрирование аккаунта.
Производство контента (фото, видео, тексты).
Подготовка и размещение контента для социальных сетей (фото,статьи, блоги, новости, описания товаров).
Развитие аккаунтов в социальных сетях –Vk,FB, instagram .
Настройка таргетинга в социальных сетях.
Привлечение новых подписчиков.
Коммуникация с пользователями.
Обновление информации на сайте.
Создание сайтов на Тильде.
Хороший пользователь Photoshop, Canva, Picsart, Inshot, Vivavideo, Excel, Google docs, Autocad.
Действие аккаунта приостановлено!