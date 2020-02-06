Валентина Va1entina77Va1entina77
23 годаРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная транскрибация аудио/видео.
Перевод текста с английского на русский и наоборот.
Копирайтинг и рерайтинг.
Я ответственно подхожу к выполнению работы, вписываюсь в сроки. Цена и время зависят от объёма и сложности работы + наличие моих параллельных заказов.
Действие аккаунта приостановлено!
Переводы
нет отзывов
от $7
от 5 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $7
от 3 часов
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
от $7
от 3 часов
нет рейтинга