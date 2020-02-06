Va1entina77

Валентина Va1entina77

 
23 годаРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Качественная транскрибация аудио/видео.

Перевод текста с английского на русский и наоборот. 

Копирайтинг и рерайтинг. 

Я ответственно подхожу к выполнению работы, вписываюсь в сроки. Цена и время зависят от объёма и сложности работы + наличие моих параллельных заказов.

Переводы
нет отзывов
от $7
от 5 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $7
от 3 часов
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
от $7
от 3 часов
нет рейтинга