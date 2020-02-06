Качественная транскрибация аудио/видео.

Перевод текста с английского на русский и наоборот.

Копирайтинг и рерайтинг.

Я ответственно подхожу к выполнению работы, вписываюсь в сроки. Цена и время зависят от объёма и сложности работы + наличие моих параллельных заказов.