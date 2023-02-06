VacAnce-140599

Привет меня зовут Антон я начинающий фрилансер в сфере видео-монтажа. Могу выполнять не самые сложные задания за символическую плату.
Я работаю на программе DaVinci Resolve 18.
Я надеюсь что здесь мне удастся хоть сколько то приумножить свой опыт
_История моего попадания на Weblancer_
Я как и другие пытался как то заработать на англо-язычных сайтах, Upwork, Freelancer и т.д. Там у меня это не слишком хорошо удавалось сделать и по этому я здесь.
Надеюсь что вы заинтересуетесь.
Привіт мене звуть Антон я початківець фрілансер в сфері відео-монтажу. Можу виконувати не найскладніші завдання за символічну плату.
Я працюю на програмі DaVinci Resolve 18.
_історія мого потрапляння на Weblancer_
Я сподіваюся що тут мені вдасться хоч скільки то примножити свій досвід історія мого потрапляння на Weblancer Я як і інші намагався як то заробити на англо-мовних сайтах, Upwork, Freelancer і т.д. Там у мене це не дуже добре вдавалося зробити і з цього я тут.
Сподіваюся що ви зацікавитеся.