VacAnce-140599

Бюджетный Монтаж видео на DaVinci Resolve. Бюджетний Монтаж відео на DaVinci Resolve.

Привет меня зовут Антон я начинающий фрилансер в сфере видео-монтажа. Могу выполнять не самые сложные задания за символическую плату.

Я работаю на программе DaVinci Resolve 18.

Я надеюсь что здесь мне удастся хоть сколько то приумножить свой опыт

_История моего попадания на Weblancer_

Я как и другие пытался как то заработать на англо-язычных сайтах, Upwork, Freelancer и т.д. Там у меня это не слишком хорошо удавалось сделать и по этому я здесь.

Надеюсь что вы заинтересуетесь.

Привіт мене звуть Антон я початківець фрілансер в сфері відео-монтажу. Можу виконувати не найскладніші завдання за символічну плату.

Я працюю на програмі DaVinci Resolve 18.

_історія мого потрапляння на Weblancer_

Я сподіваюся що тут мені вдасться хоч скільки то примножити свій досвід історія мого потрапляння на Weblancer Я як і інші намагався як то заробити на англо-мовних сайтах, Upwork, Freelancer і т.д. Там у мене це не дуже добре вдавалося зробити і з цього я тут.

Сподіваюся що ви зацікавитеся.