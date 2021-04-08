Vacheslav60

Проектирование внутренних инженерных систем

Предлагаю Вам сотрудничество в удаленном доступе по проектированию внутренних инженерных систем.

Выполняю проекты: ОВК, ВК, ЭОМ, Автоматику, С.С..АПС. Имеется

значительный опыт работ по проектированию для Москвы. Опыт проектирования более

15 лет. Автоматику выполняю на базе контроллеров Siemens Sicam TM 1703 ACP

и его составляющих, также мониторинг ТП, ВРУ.

Спец.программ ( Danfoss, kan, Valteс, Oventrop).

Также возможно 3D моделирование в "КОМПАСЕ". Выполню сборки любой сложности в 3D.

Надеюсь на сотрудничество.

С уважением Герасимов Вячеслав Ефимович.

+79780021449

+79785472909

эл. почта. [email protected]

Имеем опыт в проектировании систем автоматического управления оборудованием промышленных кондиционеров, водо охлаждающих

машин, компрессорно-конденсаторных агрегатов для продовольственных камер и

других систем холодильной техники. Осуществляем подбор оборудования,

разрабатываем схемы электрические подключений, соединений, принципиальные,

электромонтажные чертежи.