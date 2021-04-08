Vacheslav60

Предлагаю Вам сотрудничество в удаленном доступе по проектированию внутренних инженерных систем.
Выполняю проекты: ОВК, ВК, ЭОМ, Автоматику, С.С..АПС. Имеется
значительный опыт работ по проектированию для Москвы. Опыт проектирования более
15 лет. Автоматику выполняю на базе контроллеров Siemens Sicam TM 1703 ACP
и его составляющих, также мониторинг ТП, ВРУ.
Спец.программ ( Danfoss, kan, Valteс, Oventrop).
Также возможно 3D моделирование в "КОМПАСЕ". Выполню сборки любой сложности в 3D.
Надеюсь на сотрудничество.
С уважением Герасимов Вячеслав Ефимович.
+79780021449
+79785472909
эл. почта. [email protected]
Имеем опыт в проектировании систем автоматического управления оборудованием промышленных кондиционеров, водо охлаждающих
машин, компрессорно-конденсаторных агрегатов для продовольственных камер и
других систем холодильной техники. Осуществляем подбор оборудования,
разрабатываем схемы электрические подключений, соединений, принципиальные,
электромонтажные чертежи.