PHP, JS, CSS. Symfony2, Backbone, MODx
Выпускник УГТУ-УПИ, РТФ.
Работа по специальности в Интеренет-провайдера.
С радостью занимался всем:
- Личный кабинет пользователя (PHP, Mysql + связь с биллингом)
- CRM компании (PHP, Mysql, Биллинг. Взаимодействие отделов компании)
- Форум vBulletin (установка, поддержка. Модули/хаки)
- P2P хаб (Установка, поддержка. Lua. Связь с биллингом)
- FTP, игровые сервера.
- Поддержка биллинга
- Конечно же, сайт компании. CMS: Modx
- Множество мелких но полезных проектов, все php/js/css
Люблю Symfony2. Люблю простоту. Люблю удобство.
Обожаю работать.
Последние сайты сделанные мной:
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
12 лет назад
MODX
Все сделал отлично, всегда на связи и делает больше чем просишь, всем рекомендую, продолжаем работать
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $150
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга