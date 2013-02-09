Vad_A

Вадим Vad_A

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
PHP, JS, CSS. Symfony2, Backbone, MODx

Выпускник УГТУ-УПИ, РТФ.

Работа по специальности в Интеренет-провайдера.

С радостью занимался всем:

- Личный кабинет пользователя (PHP, Mysql + связь с биллингом)

- CRM компании (PHP, Mysql, Биллинг. Взаимодействие отделов компании)

- Форум vBulletin (установка, поддержка. Модули/хаки)

- P2P хаб (Установка, поддержка. Lua. Связь с биллингом)

- FTP, игровые сервера.

- Поддержка биллинга

- Конечно же, сайт компании. CMS: Modx

- Множество мелких но полезных проектов, все php/js/css

Люблю Symfony2. Люблю простоту. Люблю удобство.

Обожаю работать.

Последние сайты сделанные мной:

- http://sweethome-ekb.ru/

- http://pd-ju.ru/

Отзывы заказчиков

RVS08
Вадим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Работа с сайтом на MODX
MODX
Все сделал отлично, всегда на связи и делает больше чем просишь, всем рекомендую, продолжаем работать
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $150
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга