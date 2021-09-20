VadiKolobov1996

Переводчик Английского языка

Личные качества: Пунктуальный, ответственный, легко нахожу общий язык с людьми, неконфликтный

Хобби:Изучение иностранных языков, путешествие

Имею опыт перевода на научных конференциях в университете; участвовал на выставке

по инновационным изобретениям в качестве волонтера-переводчика. Имеется научная

статья в журнале «Молодой учёный».

Знание языков:Русский - Родной, Английский - B2 — Средне-продвинутый, Французский - B1 — Средний

Образование: Российский университет дружбы народов, Москва: Лингвистика, Теория и практика межкультурной коммуникации, Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, Москва: Лингвистика, Лингвистика (бакалавр лингвистики), Московский финансово-промышленный университет "Синергия", Москва: Менеджмент, Менеджмент организации (менеджер)