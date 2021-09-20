VadiKolobov1996

Вадим Колобов VadiKolobov1996VadiKolobov1996
Личные качества: Пунктуальный, ответственный, легко нахожу общий язык с людьми, неконфликтный
Хобби:Изучение иностранных языков, путешествие
Имею опыт перевода на научных конференциях в университете; участвовал на выставке
по инновационным изобретениям в качестве волонтера-переводчика. Имеется научная
статья в журнале «Молодой учёный».
Знание языков:Русский - Родной, Английский - B2 — Средне-продвинутый, Французский - B1 — Средний
Образование: Российский университет дружбы народов, Москва: Лингвистика, Теория и практика межкультурной коммуникации, Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, Москва: Лингвистика, Лингвистика (бакалавр лингвистики), Московский финансово-промышленный университет "Синергия", Москва: Менеджмент, Менеджмент организации (менеджер)