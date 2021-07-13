Разработчик программ на Java, C++
Готов выполнить взяться за интересный проект. Программирую на Java,C++,Pascal
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$30
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Портфолио
- Психологическое тестирование39 просмотров
- Погодный информер на Arduino и ESP8266117 просмотров
- Ультразвуковой радар на Arduino134 просмотра
Отзывы заказчиков
$27
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!