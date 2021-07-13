VadikN2690

Вадим VadikN2690

 
33 годаРоссия/Челябинск
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработчик программ на Java, C++

Готов выполнить взяться за интересный проект. Программирую на Java,C++,Pascal

Java
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$30
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vladimirrkuznex
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$27
10 баллов
2 года назад
Курсовая по программированию
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