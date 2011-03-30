Vadim-Svetlana

Статьи, копирайтинг, новости, пресс-релизы, контент, спичрайтинг

Копирайтинг, рерайтинг, статьи, новости, пресс-релизы, речи, предвыборные программы, PR –акции, тексты для рекламных роликов, вирусный маркетинг, спичрайтинг, статьи для оффлайновых периодических изданий и многое другое. Кроме этого, можем оказать услуги по продвижению вашего сайта.

Работаем вдвоем. Имеется команда грамотных постеров.

Образование:

Вадим

• Харьковское музыкальное училище им. Б. Лятошинского – специальность фортепиано.

• Харьковское медицинское училище № 1 – Лабораторная диагностика.

• Харьковский юридический институт.

• Курсы и тренинги по журналистике

Светлана

• Харьковское музыкальное училище им. Б. Лятошинского – специальность фортепиано

• Харьковский государственный университет им. Каразина. Филологический факультет

• Курсы и тренинги по журналистике

Будем рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Готовы к командировкам, в любой момент можем приехать на встречу с заказчиком для заключения договора, при условии - полная оплата всех расходов.

Не выполняем тестовых заданий, ознакомиться c примерами статей можно в нашем портфолио. В числе наших заказчиков – крупнейшие новостные и информационные порталы рунета. Увы, разместить большинство работ в портфолио – непосильная задача. Если там нет интересующей вас работы, мы вышлем ее вам на электронную почту. Все статьи, размещенные в портфолио - оплачены заказчиками.

Не участвуем в конкурсах и тендерах, придерживаемся мнения, что демпинг наносит невосполнимый ущерб качеству. Увы, в последнее время наблюдается тенденция к снижению цен на квалифицированные услуги. При этом мы полностью убеждены, что без здоровой конкуренции невозможно представить себе современный рынок.

Работаем только по предоплате или через безопасную сделку. Ознакомьтесь с нашими статьями, если Вас устроят стиль и сроки, - не видим никакого риска в том, что Вами будет внесена предоплата. Мы никогда не «пропадаем» из сети, имеем три доступа в интернет. Конечно, никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств, но мы знаем, что такое ICQ, Skype и электронная почта. Еще у нас есть такое благо цивилизации, как мобильный телефон, нам не составит труда набрать номер заказчика.

Оплата: Довольно затруднительно назвать какую-либо определенную цифру. Все зависит от того, насколько сложен заказ, насколько он нам интересен, какие установлены заказчиком сроки.

Форма оплаты: Идеальный вариант - Webmoney, перевод на банковскую карточку и т.д. Единственное, с чем неудобно работать - ЯД.