VadimAbyshkin

В области разработки под Windows - 15 лет
В области разработки под Android - 1 год
Знания языков программирования: Delphi, Java, SQL
Знания в области: базы данных (Oracle, MySQL, Firebird, SQLite), Win API, REST API, парсинг данных (JSON, XML, MS Excel), DCOM, Google API
Навыки:
- Бизнес-аналитика поставленной задачи
- Проектирование базы данных
- Проектирование современного пользовательского интерфейса клиентской части
- Написание отказоустойчивого кода
- Проектирование программы с учетом последующих возможных доработок (чтобы они не повлияли на стабильность всего модуля)
Работал в областях:
- Автоматизация деятельности отделов компании (ведение клиентов, документооборот, поставка задач исполнителям работ)
- Автоматизация торговли сети мини-маркетов (склад, поставщики, приход, инвентаризация, сотрудники)
- Автоматизация торговли салона подержанных автомобилей