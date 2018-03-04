VadimAbyshkin

В области разработки под Windows - 15 лет

В области разработки под Android - 1 год

Знания языков программирования: Delphi, Java, SQL

Знания в области: базы данных (Oracle, MySQL, Firebird, SQLite), Win API, REST API, парсинг данных (JSON, XML, MS Excel), DCOM, Google API

Навыки:

- Бизнес-аналитика поставленной задачи

- Проектирование базы данных

- Проектирование современного пользовательского интерфейса клиентской части

- Написание отказоустойчивого кода

- Проектирование программы с учетом последующих возможных доработок (чтобы они не повлияли на стабильность всего модуля)

Работал в областях:

- Автоматизация деятельности отделов компании (ведение клиентов, документооборот, поставка задач исполнителям работ)

- Автоматизация торговли сети мини-маркетов (склад, поставщики, приход, инвентаризация, сотрудники)

- Автоматизация торговли салона подержанных автомобилей