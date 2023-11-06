Несколько слов о себе и соих навыках.

В своем возрасте освоил несколько професий и продолжаю личное обучение. Честно и добросовестно делаю свою работу. Умею и имею опыт в ведении Ютуб канала (ведущий собственных 3 каналов с 2013 года, одному каналу 10 лет и я полностью все изучал и делал сам постепенно приобретая навыки в видео монтаже не совсем специалист, а вот фото монтаж на высоте, SEO оптимизация и продвижение канала. На старом канале почти 4000 подписчиков и их количество растет), также учился работать копирайтером и работал на биржах имея особое желание и интерес, в 90 е годы был ведущим радио передачи в своем регионе и этот навык дикции до сих пор дает свою пользу как для блоггера. Что касается SEO оптимизации прошел внимательно обучение и после применения сразу был результат. Мои видео попадали с первого дня в топ50 или даже в первую десятку.