Прототипирование,Графика для соц сетей,Сайты под ключ с дальнейшим обслуживанием !!!
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Сайты под ключ,Прототипирование,Вёрстка,Графика для соц сетей,Разработка полиграфической продукции.Сайты под ключ с дальнейшим обслуживанием !!!
Работаю с WordPres - 2 года OpenCart - 4 года DLE -5 лет.
Перевод модулей и шаблонов на Украинский и Русский языки.
Кастомизация CMS под нужды бизнеса и интеграция с системами обслуживания клиентов CRM ERP...
Подключение к платежным системам.
Есть опыт создания сайтов для своего бизнеса
- Провожу анализ вашего бизнеса, ваших конкурентов и ниши в целом.
- Собираю референсы (похожие сайты ) делаю наброски прототипа.
- Продумываю концепцию сайта.
- Прорабатываю прототип с текстом.
- Делаю прототип анимации при необходимости.
- Верстка шаблона с PSD & XD.
- Интеграция шаблона в WordPress ,OpenCart ,DLE.