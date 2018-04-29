Прототипирование,Графика для соц сетей,Сайты под ключ с дальнейшим обслуживанием !!!

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Сайты под ключ,Прототипирование,Вёрстка,Графика для соц сетей,Разработка полиграфической продукции.Сайты под ключ с дальнейшим обслуживанием !!!

Работаю с WordPres - 2 года OpenCart - 4 года DLE -5 лет.

Перевод модулей и шаблонов на Украинский и Русский языки.

Кастомизация CMS под нужды бизнеса и интеграция с системами обслуживания клиентов CRM ERP...

Подключение к платежным системам.

Есть опыт создания сайтов для своего бизнеса

Провожу анализ вашего бизнеса, ваших конкурентов и ниши в целом.

Собираю референсы (похожие сайты ) делаю наброски прототипа.

Продумываю концепцию сайта.

Прорабатываю прототип с текстом.

Делаю прототип анимации при необходимости.

Верстка шаблона с PSD & XD.

Интеграция шаблона в WordPress ,OpenCart ,DLE.

Прототипирование пользовательских интерфейсов с анимацией взаимодействия Adobe Photoshop, AdobeXD, Protopai. Прототипирование сайта – это, соответственно, процесс создания прототипа. Делается это для того, чтобы: Грамотно продумать расположение нужных блоков и элементов дизайна Увидеть наглядно концепцию будущего сайта Для создания грамотного проектаГрафика для соц сетей (оформление страниц,постов,рекламных блоков)Разработка полиграфической продукции Adobe ID