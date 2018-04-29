VadimKush

Вадим VadimKush

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Прототипирование,Графика для соц сетей,Сайты под ключ с дальнейшим обслуживанием !!!

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﻿ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ

Сайты под ключ,Прототипирование,Вёрстка,Графика для соц сетей,Разработка полиграфической продукции.Сайты под ключ с дальнейшим обслуживанием !!!

  • Работаю  с WordPres - 2 года OpenCart - 4 года  DLE -5 лет.

  • Перевод модулей и шаблонов на Украинский и Русский языки.

  • Кастомизация CMS под нужды бизнеса и  интеграция с системами обслуживания клиентов CRM ERP...

  • Подключение к платежным системам.

  • Есть опыт создания сайтов для своего бизнеса  

Прототипирование  пользовательских интерфейсов с анимацией взаимодействия  Adobe Photoshop, AdobeXD, Protopai. Прототипирование сайта – это, соответственно, процесс создания прототипа. Делается это для того, чтобы: Грамотно продумать расположение нужных блоков и элементов дизайна Увидеть наглядно концепцию будущего сайта Для создания грамотного  проекта 
  • Провожу анализ вашего бизнеса, ваших конкурентов и ниши в целом.
  • Собираю референсы (похожие сайты ) делаю наброски прототипа.
  • Продумываю концепцию сайта.
  • Прорабатываю прототип с текстом.
  • Делаю прототип анимации при необходимости.
  • Верстка шаблона с PSD & XD.
  • Интеграция шаблона в WordPress ,OpenCart ,DLE.
Графика для соц сетей  (оформление страниц,постов,рекламных блоков)Разработка полиграфической продукции Adobe ID