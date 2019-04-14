Качественно и дешево

Меня зовут, Вадим. Живу в России, в городе Курск. Заканчиваю высшее образование по специальности Программная инженерия. С 2012 года предоставляю свои услуги в IT-сфере. Основная специализация - программирование и сайты под ключ. Ещё занимаюсь второстепенными услугами (видеомонтаж, моушн-дизайн, работа с игровыми проектами/серверами, копирайтинг и рерайтинг и многое другое).

Я всегда стараюсь сэкономить клиенту деньги. Всегда помогу Вам найти такое решение, при котором вы получите максимум выгоды и минимум затрат.

Буду рад сотрудничеству!

P.S. Зарегистрирован здесь давно, но только в апреле 19 года начал проявлять активность на данной платформе.