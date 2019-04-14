Качественно и дешево
Меня зовут, Вадим. Живу в России, в городе Курск. Заканчиваю высшее образование по специальности Программная инженерия. С 2012 года предоставляю свои услуги в IT-сфере. Основная специализация - программирование и сайты под ключ. Ещё занимаюсь второстепенными услугами (видеомонтаж, моушн-дизайн, работа с игровыми проектами/серверами, копирайтинг и рерайтинг и многое другое).
Я всегда стараюсь сэкономить клиенту деньги. Всегда помогу Вам найти такое решение, при котором вы получите максимум выгоды и минимум затрат.
Буду рад сотрудничеству!
P.S. Зарегистрирован здесь давно, но только в апреле 19 года начал проявлять активность на данной платформе.
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Сделал всё быстро, качественно и дёшево. Всем довольна, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!
$10
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Спасибо за оперативное выполнение заказа!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Своевременная оплата, быстрая обратная связь и полное понимание своего заказа!
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$1/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга