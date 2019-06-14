Вадим Проничкин VadimPronichkinVadimPronichkin
39 летРоссия/Сочи
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разрабатываю современные сайты под ключ. Занимаюсь комплексным интернет-маркетингом. Опыт 15 лет.
Работаю с современным фреймворком Gantry5, что позволяет разрабатывать качественные и недорогие сайты. После составления краткого ТЗ, вы сможете увидеть проект будущего сайта уже в течении часа!
При заказе сайта получите бесплатную настройку контекстной, таргетированной рекламы, а также месяц бесплатной техподдержки!
Оплату принимаю по факту завершения проекта.
Действие аккаунта приостановлено!
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