VadimPronichkin

Вадим Проничкин VadimPronichkin

 
39 летРоссия/Сочи
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разрабатываю современные сайты под ключ. Занимаюсь комплексным интернет-маркетингом. Опыт 15 лет.

Работаю с современным фреймворком Gantry5, что позволяет разрабатывать качественные и недорогие сайты. После составления краткого ТЗ, вы сможете увидеть проект будущего сайта уже в течении часа! 

При заказе сайта получите бесплатную настройку контекстной, таргетированной рекламы, а также месяц бесплатной техподдержки! 

Оплату принимаю по факту завершения проекта.