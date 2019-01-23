Настройка контекстной рекламы, Яндекс Директ , GoogleAdwords

Вы начинающий предприниматель или уже имеете стаж в этом нелегком деле? Вы начинаете сталкиваться с некоторыми проблемами ? Люди перестают покупать ваш товар или попросту оставляют его в корзине, цена вашего заказа слишком высокая, вы тратите весь бюджет а толку нет.

Если хоть доля того что я написал действительно являются актуальными проблемами для вас, то рекомендую уделить мне совсем немного времени.

Первое и самое главное, вам нужно изменить стратегию подхода к вашим клиентам, если этого не сделать вам не видать роста продаж. Я помогу вам в решении вашего вопроса в онлайн - консультации , либо по телефону.

С вами на связи Вадим Сайдаков основатель проекта "Реклама это просто" , верифицированный специалист по контекстной рекламе и если вам нужно настроить Яндекс Директ, или GoogleAdwords смело пишите. Помимо ведения Рекламной Компании, мы предоставляем аудит по вашему бизнесу.

Из каналов для связи группа ВК https://vk.com/reklama_this_prosto

И личные сообщения https://vk.com/saydakov_v

И канал Ютуб, где находятся полезные видеоматериалы как для начинающих так и для продвинутых пользователей контекстных инструментов https://www.youtube.com/channel/UCZ5eh-T6DkAKxH3SDgjlhjA

И немного о сертификации моего направления 

Это Яндекс Метрика ( номер документа 158879)

И Яндекс Директ (номер документа 158350)

Проверить подлинность документов можно на офф. сайте Яндекса тут https://yandex.ru/adv/expert/