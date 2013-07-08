VadimV

Вадим VadimV

 
38 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Добрый день!

Мое основное направление - дизайн и верстка сайтов.

Начинаю работать от 1000 рублей в день.

Верстка сайта
Портфолио
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $35
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $2
нет рейтинга