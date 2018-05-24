Адаптивная,семантическая верстка HTML5, CSS3(bootstrap) бaзовый JS За хороший отзыв

опыт разработки web-приложений, CSS3(bootstrap), семантическая верстка, адаптивная верстка, mobile first.Работа с графическими редакторами, Принимая участе в командной разработке сайта (www.ipbox4k.in)я научился использовать media-запросы, ознакомился с технологией Flexbox, подключение библиотек через CDN, применил на практике адаптивную верстку, СSS-анимацию.Английский - Pre-intermediate.Обучение: Дэн Сэдэрхольм пуленепробиваемый дизайн, ДэвидМакфарланд - большая книга CSS,learn.javascript.ru и пр.