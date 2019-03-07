Vadim_Electro

Вадим Vadim_Electro

 
42 годаРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качество. Ответственность.

Выполняю проекты в Autocad в соответствии с ГОСТ и постановлением 87: электроснабжение 0,4 кВ, внутреннее и наружное электроосвещение, силовое электрооборудование. Опыт проектирования более 5 лет - жилые помещения, магазины, банки, производственные цеха, и прочие объекты. До освоения профессии проектировщика имел опыт работы по электромонтажу и эксплуатации электрохозяйства около 5 лет, т.е. знаком с предметом с практической стороны.

AutoCAD
Портфолио
Чертежи и Схемы
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$2/час
от $100от 3 дней
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