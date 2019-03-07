Качество. Ответственность.

Выполняю проекты в Autocad в соответствии с ГОСТ и постановлением 87: электроснабжение 0,4 кВ, внутреннее и наружное электроосвещение, силовое электрооборудование. Опыт проектирования более 5 лет - жилые помещения, магазины, банки, производственные цеха, и прочие объекты. До освоения профессии проектировщика имел опыт работы по электромонтажу и эксплуатации электрохозяйства около 5 лет, т.е. знаком с предметом с практической стороны.