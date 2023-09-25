Vadim_Malyuta

Ваш персональний архітектор та дизайнер інтерєру

Досвід роботи коло 10 років в різних напрямках архітектури, дизайну та будівництва.Досвід спілкування з замовником та підрядником.Об'ємне проектування (нове будівництво, реконструкція) житлових, громадських та комерційних будівель.Виконання комплекту креслень на всіх стадіях проектування (ЕП, П, Р і т.д.), розробка детальних планів території та реалізації об'єктів.Робота в комп'ютерних програмах: ArchiCad, 3ds Max, Atlantis Studios, Photoshop, Microsoft Office, SketchUp, AutoCad.Особливі якості: відповідальний, пунктуальний, комунікабельний, творчий, уважний до дрібниць в роботі. Завжди готовий до нових випробувань в цих галузях. При наявності вільного часу прохожу додаткові курси для розуміння ринку та постійного підвищення кваліфікації в даній галузі. Останніх два роки займався розробкою котеджних містечок (проектування як житлових та комерційних будевель так і благоустрою з подальшим авторським супроводом на обєктах).