Качественная, надежная верстка. HTML, CSS, JavaScript, SASS, Flexbox, БЭМ, WordPress
Качественная, надежная верстка. HTML, CSS, JavaScript, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ, WordPress. Профессионально и в срок.
Качественная адаптивная HTML-верстка в срок и с гарантией!
Готов приступить к выполнению верстки в любой день. Работу выполню в срок. Всегда на связи, чтобы Вы могли получить консультации по макету и быть в курсе работы над макетом, а также, при необходимости, скорректировать работу.
Контакты:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм
- Viber: +375296125292
Постепенно будет заполнятся
Образование:
Высшее техническое.
Гарантия:
В течение месяца после передачи готовой верстки исправляю ошибки, если они не были замечены при приеме работы.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ, WordPress.
Контакты:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: t.me/TaBu69
- Viber: +375296125292
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