Качественная, надежная верстка. HTML, CSS, JavaScript, SASS, Flexbox, БЭМ, WordPress

Качественная, надежная верстка. HTML, CSS, JavaScript, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ, WordPress. Профессионально и в срок.

Качественная адаптивная HTML-верстка в срок и с гарантией!

Готов приступить к выполнению верстки в любой день. Работу выполню в срок. Всегда на связи, чтобы Вы могли получить консультации по макету и быть в курсе работы над макетом, а также, при необходимости, скорректировать работу.

Контакты:

t.me/TaBu69

Viber: +375296125292

Постепенно будет заполнятся

Образование:

Высшее техническое.

Гарантия:

В течение месяца после передачи готовой верстки исправляю ошибки, если они не были замечены при приеме работы.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ, WordPress.

Контакты: