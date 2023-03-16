Молодой и амбициозный парень из Минска. Развиваюсь в новой для себя сфере деятельности, в данный момент жажду попасть в новый коллектив на позицию Manual QA Engineer. Открыт к новым знаниям и перспективам, каждый день расширяю свой горизонт и выкладываюсь на все 100% для достижения поставленных целей и задач!

Многие из Вас знают то чувство, когда глаза горят, голова думает, а руки делают? Так вот, это про меня!)



Не боюсь столкнуться с проблемами и разногласиями, так как все вопросы решаемы! Быстро разбираюсь во всем новом, даже если по началу все кажется жутко невыполнимым, собрался с мыслями - и вперед!



На данный момент нахожусь в поиске идеальной компании. Буду очень рад найти ту самую компанию в тандеме с которой мы сможем долго и плодотворно сотрудничать, принося пользу друг другу.



Мое CV: https://drive.google.com/file/d/1FaHT0pGQ6STZt3tBgEaeGEIYMjOcJ6eP/view?usp=share_link