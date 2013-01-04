Vadim_Terentev

Вадим Vadim_Terentev

 
40 летЧехия/Прага
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

http://www.free-lance.ru/users/Vadim_Terentev/

Отзывы фрилансеров
Nelly_tilsit
Нелли 
68 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
$12
2 балла
10 лет назад
С русского на немецкий (медицина, 4000 знаков)
Сотрудничеством довольна
Перевод был выполнен качественно и в срок.
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