Vadim_Terentev

Объем 2100 символов с пробелами. Оплата в webmoney. Перевод нужен в течение 1-2 часов. Спасибо
- $18Переводынет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо срочно перевести с русского на испанский две справки, объем около 2000 символов. Оплата в wmz или на телефон.Переводы4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется контент-менеджер со знанием чешского языка для перевода/написания новостей, статей на русском языке.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходим человек для постоянного наполнения пабликов в указанных соц.сетях. Необходимо будет использовать существующий материал (статьи, новости), подыскать подходящие картинки, по возможности обработать их (изменить размер, добавить надпись и т.д.).Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим срочный перевод, в течение 3-4 часов, 1 страница письма, с русского на немецкийПереводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо перевести три медицинских справки с русского на немецкий, на завтра (4 января), часам к 16 по Мск. времени. Справки напечатанные, не рукописный текст, объем около 4000 символов. Оплата в wmrПереводы1 исполнительЗавершен11 лет назад