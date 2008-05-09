Vadimaster

Вадим Калтыгин Vadimaster

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Доделать 10 простых картинок по имеющимся образцам

    $50

    Есть уже созданные 10 картинок в Corel Draw, нужно доделать ещё 10 по имеющимся образцам. Всё просто. Тема картинок -- грузоперевозки в США. Единственное пожелание -- это, чтобы картинки не были очень похожими, то есть ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка информационно-развлекательного портала

    $40

    Требуется раскрутка информационно-развлекательного портала «Я – Звезда» www.yazvezda.com Задача заключается в том, чтобы на сайт стало заходить большое количество посетителей. Контент на сайте присутствует как уникальный, так и копированный (в прочем, как ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Компонент для joomla: каталог шин и дисков

    Срочно нужен компонент для joomla 1.5, позволяющий организовать продажу шин и дисков. Также компонент должен уметь подбирать диски и шины по марке авто. Вот пример такого компонента: http://www.shintrest.ru Вот описание этого компонента: http://joomlab.ru/2008-05-09-14-32-14/45-2008-05-09-15-44-26. Но ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад