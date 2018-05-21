Всем салют, меня зовут Вадим!

Родом я из холодного города Киров. Здесь родился и вырос, окончил 11 классов и отправился маршировать, чтобы прибрать бардак в голове, и получилось это отлично. Всем советую!После чего вернулся и поступил в институт на факультет логистики, но долго проучится не смог, и перебрался на заочное обучение, так как считаю это пустой тратой времени, когда на дворе 21 век, и можно получать образование абсолютно везде! Для этого необходимо желание, и возможность включить мобильный телефон - вот и все!Я считаю, что для человека самое главное - это самообразование. Так как, если человек перестает расти, он начинает умирать... Я конечно, ни кого не принуждаю, прямо сейчас бросать институт, и обучаться в интернете - это дело каждого! Как водится, сколько людей, столько и мнений. У каждого свой уникальный путь, просто на тот момент, когда я поступал, мне надо было еще и кушать, поэтому я решил что-то делать, и перебрался в Москву, с желанием найти хоть какую-нибудь работу, и заработать небольшое состояние, чтобы строить планы на будущее. Сейчас то ужасное время позади, и я живу в Сочи. Написал несколько книг, одна из них про контр-культуру, которая освещает современную молодежь; их взгляды на жизнь, а так же выбор, который они делают в трудных ситуациях, а спустя время, понимают, как с этим выбором им придется жить. Обе книги продаются на американских платформах, так как нашему чудесному законодательству РФ угодить крайне трудно, а если следовать их требованиям, то от книг остается лишь название и моя фамилия. Ну да ладно... В принципе, это все, что необходимо знать, по-моему мнению, и буду очень рад знакомству с каждым заказчиком, которому смогу оказать свою помощь 😎