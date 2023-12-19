Таргетолог

Таргетолог с более чем годом успешной практики в области таргетинга. Специализируюсь на создании и оптимизации рекламных кампаний

Разработка и реализация стратегий таргетированной рекламы для любых ниш вашего бизнеса

Оптимизация рекламных кампаний на веб-платформах и социальных сетях для достижения максимальной конверсии.

Создание и настройка рекламных объявлений

Навыки:

Навыки в создании продающих рекламных объявлений и контента.

Коммуникативные навыки для взаимодействия с клиентами и коллегами.

Отличное владение компьютерными программами, необходимыми для работы таргетолога.

Умение эффективно работать под давлением сроков.