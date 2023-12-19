Таргетолог
Таргетолог с более чем годом успешной практики в области таргетинга. Специализируюсь на создании и оптимизации рекламных кампаний
Разработка и реализация стратегий таргетированной рекламы для любых ниш вашего бизнеса
Оптимизация рекламных кампаний на веб-платформах и социальных сетях для достижения максимальной конверсии.
Создание и настройка рекламных объявлений
Навыки:
Навыки в создании продающих рекламных объявлений и контента.
Коммуникативные навыки для взаимодействия с клиентами и коллегами.
Отличное владение компьютерными программами, необходимыми для работы таргетолога.
Умение эффективно работать под давлением сроков.
Портфолио
- Женский магазин1 просмотр
- Call centrнет просмотров
- Тату салон1 просмотр
- Рекламанет просмотров
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