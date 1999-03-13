Vadimkk17

Вадим Vadimkk17

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Я мастер фото и видео обработки

Коваленко Вадим Алексеевич

Дата рождения : 13.03.1999г. (18 полных лет) 

Семейное положение: не женат

Цель : по возможности удалённая работа на дому с Adobe Photoshop. 

Образование: Студент 

2018 г. - по наст. время учись в колледже на программиста

Дополнительная информация: 

Свободно работаю в Adobe Photoshop,  Adobe Illustrator.  

Личные качества: 

Полн креативных идей и интересных задумок. Владею различными способами 

ретуширования. Умею грамотно комбинировать, составлять коллажи, 

корректировать цветность, работать со светом, реставрировать 

некачественные и старые снимки, делать художественные фотографии. Обладаю хорошим терпением и усидчивостью. Работу выполняю в срок. Легко и быстро обучаюсь новому.

По мимо этого занимаюсь видео монтажом 