Я мастер фото и видео обработки

Коваленко Вадим Алексеевич

Дата рождения : 13.03.1999г. (18 полных лет)

Семейное положение: не женат

Цель : по возможности удалённая работа на дому с Adobe Photoshop.

Образование: Студент

2018 г. - по наст. время учись в колледже на программиста

Дополнительная информация:

Свободно работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Личные качества:

Полн креативных идей и интересных задумок. Владею различными способами

ретуширования. Умею грамотно комбинировать, составлять коллажи,

корректировать цветность, работать со светом, реставрировать

некачественные и старые снимки, делать художественные фотографии. Обладаю хорошим терпением и усидчивостью. Работу выполняю в срок. Легко и быстро обучаюсь новому.

По мимо этого занимаюсь видео монтажом