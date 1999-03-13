Коваленко Вадим Алексеевич
Дата рождения : 13.03.1999г. (18 полных лет)
Семейное положение: не женат
Цель : по возможности удалённая работа на дому с Adobe Photoshop.
Образование: Студент
2018 г. - по наст. время учись в колледже на программиста
Дополнительная информация:
Свободно работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
Личные качества:
Полн креативных идей и интересных задумок. Владею различными способами
ретуширования. Умею грамотно комбинировать, составлять коллажи,
корректировать цветность, работать со светом, реставрировать
некачественные и старые снимки, делать художественные фотографии. Обладаю хорошим терпением и усидчивостью. Работу выполняю в срок. Легко и быстро обучаюсь новому.
По мимо этого занимаюсь видео монтажом