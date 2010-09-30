Vadimmm0072

Изготовление рольставен, ворот и маркиз

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Компания «Рольставни клаб» предлагает большой выбор горизонтальных и вертикальных жалюзи из различных материалов изготовления, широчайшей гамме расцветок и ширине пластин. Фирма «Рольставни клаб» постоянно расширяет ассортимент самых современных жалюзи и штор, ведь это уникальное изобретение имеет не только функциональное значение - регулирование уровня освещения помещения, но и является прекрасным дополнением дизайна интерьера квартиры или офиса.

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Наша компания изготавливает маркизы, раздвижные решётки и большой выбор гаражных и промышленных ворот различных видов. Выбору заказчика предлагается большой ассортимент производимых ворот - распашные и откатные, гаражные, для дома и для дачи, из профлиста и оснащённые автоматикой. Очень важным и привлекательным для заказчика фактором является гарантийное обслуживание на все виды изготавливаемой продукции нашей компании. В течение минимальных сроков, компания «Рольставни клаб» в состоянии произвести любой объём заказа. Сегодня наша компания является заслуженным и ведущим лидером среди производителей подобного ассортимента продукции, а также на большом рынке розничной торговли. Компания «Рольставни клаб» делает всё для блага заказчика с учётом его пожеланий. Мы всегда рады новому сотрудничеству и деловым предложениям.