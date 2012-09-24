Есть несколько существующих сайтов+парочка в разработке, для существующих нужно 1. Доработать дизайны главных страниц 2. Нарисовать некоторое количество баннеров. для новых проектов нужно разработать дизайн с 0 + сверстать в шаблоны под существующую цмс. бюджет всего этого отельный для ...