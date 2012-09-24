Требуется написать статьи для сайта производителя бытовой техники. Тематика - описание технологий, характеристик, групп товаров и т.д.
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Завершен
11 лет назад
Требуется написать статьи для сайта производителя бытовой техники. Тематика - описание технологий, характеристик, групп товаров и т.д.
Есть несколько существующих сайтов+парочка в разработке, для существующих нужно 1. Доработать дизайны главных страниц 2. Нарисовать некоторое количество баннеров. для новых проектов нужно разработать дизайн с 0 + сверстать в шаблоны под существующую цмс. бюджет всего этого отельный для ...