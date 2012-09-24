Vadyus

Вадим Корнийчук Vadyus

 
37 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
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40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайтов + баннеры
Все отлично. Сотрудничеством довольны!
Работа выполнена на отлично как по срокам, так и по качеству реализации. Обязательно будем сотрудничать в дальнейшем и рекомендовать данного исполнителя своим партнерам.
Ответный отзыв
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$136
10 баллов
11 лет назад
Тексты на сайт производителя бытовой техники
Спасибо за сотрудничество!
Оперативно и качественно написанные тексты. Спасибо
Ответный отзыв