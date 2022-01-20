Веб дизайнер, дизайнер интерфейсов, дизайнер мобильных приложении, UIX дизайнер
👋Привет!
Меня зовут Ваге, я веб-дизайнер с 1-летним опытом работы. Специализируюсь на создании лендингов, промо-сайтов, интернет-магазинов и т.д. Отдаю предпочтение минимализму и современным трендам.
Владею такими инструментами как:
- Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD, Adobe After Effects
💪Мои навыки:
- Успешно пользуюсь IOS, Android гайдлайнами
- Опыт работы в адаптивном веб-дизайне
- Адепт дизайна HCD (Человеко-ориентированный Подход)
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Портфолио
- Дизайн Сайта26 просмотров
- Собственный Landing Page31 просмотр
- Дизайн приложении UI64 просмотра
- Дизайн сайтов, элемент сайтов53 просмотра