Веб дизайнер, дизайнер интерфейсов, дизайнер мобильных приложении, UIX дизайнер

👋Привет!

Меня зовут Ваге, я веб-дизайнер с 1-летним опытом работы. Специализируюсь на создании лендингов, промо-сайтов, интернет-магазинов и т.д. Отдаю предпочтение минимализму и современным трендам.

Владею такими инструментами как:

- Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD, Adobe After Effects

💪Мои навыки:

- Успешно пользуюсь IOS, Android гайдлайнами

- Опыт работы в адаптивном веб-дизайне

- Адепт дизайна HCD (Человеко-ориентированный Подход)