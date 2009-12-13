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В 2 0 0 0 г о д у о к о н ч и л К и е в с к о е г о с у д а р с т в е н н о е х о р е о г р а ф и ч е с к о е у ч и л и щ е , в 2 0 0 5 г о д у о к о н ч и л м а г и с т р а т у р у К и е в с к о г о н а ц и о н а л ь н о г о у н и в е р с и т е т а к у л ь т у р ы и и с к у с с т в ( ф а к у л ь т е т р е ж и с с у р ы и х о р е о г р а ф и и ) .

И м е ю б о л ь ш о й о п ы т в р а б о т е с а к т е р а м и и л ю д ь м и д р у г и х с п е ц и а л ь н о с т е й п о м у л ь т и м е д и а л ь н ы м п р о е к т а м , в к л ю ч а я п о с т а н о в к у м а с с о в ы х с ц е н и х о р е о г р а ф и и , з а п и с и и о б р а б о т к и ф о т о и в и д е о .

Р а б о т а л с 2 0 0 0 п о 2 0 0 8 г г . в С л о в а к и и в г о с у д а р с т в е н н о м т е а т р е о п е р ы и б а л е т а г . К о ш и ц е , а т а к ж е э к с т е р н е в т е а т р а х Ч е х и и . И с п о л н я л о б я з а н н о с т и а с с и с т е н т а р е ж и с с е р а т е а т р а , а т а к ж е з а н и м а л с я в и д е о д и з а й н о м и с ц е н о г р а ф и ч е с к и м и ф и л ь м а м и .

Б ы л ш т а т н ы м ф о т о г р а ф о м и о п е р а т о р о м т е а т р а . З а н и м а л с я р а з р а б о т к о й д и з а й н а Д В Д и б р о ш ю р , п л а к а т о в к с п е к т а к л я м т е а т р а . Р а б о т а л с а к т е р а м и и т а н ц о в щ и к а м и н а д и х н е к о м м е р ч е с к и м и п р о е к т а м и .

Л е т о м 2 0 0 8 г о д а п е р е е х а л с с е м ь ё й н а У к р а и н у . С р а з у ж е н а ч а л р а б о т а т ь н а т е л е к а н а л С И Т И , К И Н О в д и з а й н о т д е л е , г д е з а н и м а л с я р а з р а б о т к о й г р а ф и к и и I D к а н а л о в .