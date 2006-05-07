Написание обоснования открытия отдела проката звукового оборудования. Это нужно сделать очень обзорно и кратко на 2 странички. план примерно такой: 1.оценка рынка и Целевые Группы 2. Позиционирование (3 варианта - крупные корпоративные клиенты, средний бизнес, частные арендаторы звука) 3.предположительные виды ...
- $30Анализ рынка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $150
Нужно написать описание и ТЗ сайта по недвижимости.Данный креатив предполагается не для конкретно какой-то компании, он должен быть максимально полным и работать как готовое интересное предложение для девелоперских и риэлторских фирм по продаже ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $500
Необходимо создать сайт нашей фирмы, которая занимается организацией праздников и вечеринок. Дизайн: Очень нравится дизайн вот этого сайта http://www.dial-spb.ru/ хотелось чтобы было не хуже ( а желательно лучше). Наша идея заставки шапки такова: бременские музыканты (очнь хочется чтоб это ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужно создать сайт с попиксельным интерактивом. Нечто подобное http://www.milliondollarhomepage.com но идея и программирование иные. Естественно надо предложить систему принятия платежей с пластиковых и кредитных карт. Бюджет не определен. Но скажу сразу это частный проект и тысяч ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт17 лет назад
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сайт элинтной мед.клиники. Главное -стильный корпоративный дизайн, удобство навигации максимум текстовых кнопок. Тех задание на первой странице блоки - новости /сайта/клиники/медицины и косметологии/ - приветствие и общая информация - акции - разделы: о клинике, услуги, специалисты, публикации ...Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
нужно создать сайт с СMS. контент имеется. управлять надо контентом (предусмотреть корректное помещение фото в текст), новостями. возможность добавления/удаления разделов и подразделов. Управление мета-данными и оптимизацией под поисковики. Русская и английская версия обязательно. есть ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт18 лет назад