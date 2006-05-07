Работа сделана творчески, качественно и в срок. Никита постоянно был на связи и проявлял инициативу в обсуждении сложных моментов проекта. В процессе работы им было внесено несколько ценных предложений дополняющих пороект. В итоге я остался очень доволен результатом, который превзошел мои ожидания. Спасибо за сотрудничество, уверен что оно и далее будет таким же плодотворным!