Vais

Гость Vais

 
58 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание обоснования открытия отдела проката

    $30

    Написание обоснования открытия отдела проката звукового оборудования. Это нужно сделать очень обзорно и кратко на 2 странички. план примерно такой: 1.оценка рынка и Целевые Группы 2. Позиционирование (3 варианта - крупные корпоративные клиенты, средний бизнес, частные арендаторы звука) 3.предположительные виды ...

    Анализ рынка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание оригинального техзадания

    $150

    Нужно написать описание и ТЗ сайта по недвижимости.Данный креатив предполагается не для конкретно какой-то компании, он должен быть максимально полным и работать как готовое интересное предложение для девелоперских и риэлторских фирм по продаже ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание сайта фирмы по организации праздников и корпоративных мероприятий

    $500

    Необходимо создать сайт нашей фирмы, которая занимается организацией праздников и вечеринок. Дизайн: Очень нравится дизайн вот этого сайта http://www.dial-spb.ru/ хотелось чтобы было не хуже ( а желательно лучше). Наша идея заставки шапки такова: бременские музыканты (очнь хочется чтоб это ...

    PHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта с программированием

    Нужно создать сайт с попиксельным интерактивом. Нечто подобное http://www.milliondollarhomepage.com но идея и программирование иные. Естественно надо предложить систему принятия платежей с пластиковых и кредитных карт. Бюджет не определен. Но скажу сразу это частный проект и тысяч ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт клиники

    $250

    сайт элинтной мед.клиники. Главное -стильный корпоративный дизайн, удобство навигации максимум текстовых кнопок. Тех задание на первой странице блоки - новости /сайта/клиники/медицины и косметологии/ - приветствие и общая информация - акции - разделы: о клинике, услуги, специалисты, публикации ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сайт

    $250

    нужно создать сайт с СMS. контент имеется. управлять надо контентом (предусмотреть корректное помещение фото в текст), новостями. возможность добавления/удаления разделов и подразделов. Управление мета-данными и оптимизацией под поисковики. Русская и английская версия обязательно. есть ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
hell77
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Написание обоснования открытия отдела проката
Было очень приятно работать с заказчиком, четкая постановка вопроса, своевременный расчет, корректность и вежливость в общении. Не смотря на оговоренную ранее сумму, Василий выплатил премиальные за выполненную работу сверх основной суммы.
Несмотря на низкий бюджет проекта и минимум предоставленной информации, Евгений сделал работу на очень высоком профессиональном уровне и очень быстро - что как раз и требовалось, потому сроки горели. Придерживаясь плана задания, он тем не менее внес очень полезные дополнения и я остался доволен работой на все сто!
Ответный отзыв
tuls
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
17 лет назад
Создание оригинального техзадания
Я всегда придерживаюсь определенных правил при работе - поэтому был искренне рад сотрудничеству с бизнесменом, который также ценит строгий порядок: - Предоплата 50% - Готовность ответить на любые вопросы по проекту - Быстрая приемка работы - Мгновенная оплата после выполнения проекта Рекомендую.
Работа сделана творчески, качественно и в срок. Никита постоянно был на связи и проявлял инициативу в обсуждении сложных моментов проекта. В процессе работы им было внесено несколько ценных предложений дополняющих пороект. В итоге я остался очень доволен результатом, который превзошел мои ожидания. Спасибо за сотрудничество, уверен что оно и далее будет таким же плодотворным!
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