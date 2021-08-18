Филолог-лингвист, копирайтер и редактор-корректор

В данный момент я учусь на последнем курсе филологического факультета в МГУ им. М.В. Ломоносова, филолог-лингвист русского языка. Владею в совершенстве русским языком, на В2 английским, на В1 и N3 казахским и японским языками. В рамках учебных дисциплин – латынь, древнегреческий, старославянский, древнерусский живой и книжный. Любознательная, неконфликтная, легко и быстро всему обучаюсь, веду коммуникацию, имею креативное мышление и хорошую фантазию. Пишу тексты на любую тематику, анализирую тексты, редактирую и корректирую, без труда выполню любую работу, связанную с русским языком и литературой. Люблю работу с языками и текстом, так как это моя сфера, где я чувствую себя сильной и способной. Внимательна к деталям и усидчива, легко замечаю ошибки, перфекционист в выполнении работы и следую всем правилам, обеспечиваю высокое качество и оригинальность текста. Увлекаюсь японской культурой, аниме, мангой, литературой и историей. Кроме того, люблю компьютерные игры и рок-музыку, хорошо разбираюсь в литературе и искусстве, увлекаюсь лингвистикой, психолингвистикой, психиатрией, медициной.