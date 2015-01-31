СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ "JAMA"

Студия звукозаписи и репетиционная база «JAMA»

в Нижнем Новгороде

Студийная запись песен, минусовок, сведение звука. Качество гарантировано по низким ценам.

Добро пожаловать на страничку студии звукозаписи и репетиционной базы «JAMA»!

Мы, группа музыкантов, мастера своего дела с приличным стажем, открыли НОВУЮ СТУДИЮ ЗВУКОЗАПИСИ & РЕП. ТОЧКУ в нижней части города Нижнего Новгорода. За Нижегородской Ярмаркой

Приглашаем Вас – МУЗЫКАНТЫ! на студию «JAMA» репетировать и записывать своё творчество, в комфортных условиях за небольшие деньги.