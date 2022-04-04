Видеомонтажер

Здравствуйте, меня зовут Елена! Я занимаюсь видеомонтажом более двух лет. О себе: молодой

фрилансер, ответственный и пунктуальный человек. На текущий момент оканчиваю

курс по созданию продающего видео.

Монтирую креативные:

· промо-ролики мероприятий

· рекламные ролики

· на основе Ваших фотографий, домашнего видео - изготовлю фильм на день рождение / корпоратив

· видео для близких, слайд-шоу

· промо-ролик для всех социальных сетей (Instagram, Facebook, Vk, YouTubе и др.)

Работаювтакихпрограммах:

· Adobe After Effects

· Sony VEGAS Pro

· DaVinci Resolve

· Adobe Premiere Pro

· Movavi Video

· Adobe Photoshop

Оплата в зависимости от сложности и сроков изготовления.

Я довольно быстро прокачиваю свои навыки в монтаже, стремлюсь к профессиональному росту, требовательна

к себе и к результату. И стараюсь творчески подходить к решению любых вопросов.