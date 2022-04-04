Здравствуйте, меня зовут Елена! Я занимаюсь видеомонтажом более двух лет. О себе: молодой
фрилансер, ответственный и пунктуальный человек. На текущий момент оканчиваю
курс по созданию продающего видео.
Монтирую креативные:
· промо-ролики мероприятий
· рекламные ролики
· на основе Ваших фотографий, домашнего видео - изготовлю фильм на день рождение / корпоратив
· видео для близких, слайд-шоу
· промо-ролик для всех социальных сетей (Instagram, Facebook, Vk, YouTubе и др.)
Работаювтакихпрограммах:
· Adobe After Effects
· Sony VEGAS Pro
· DaVinci Resolve
· Adobe Premiere Pro
· Movavi Video
· Adobe Photoshop
Оплата в зависимости от сложности и сроков изготовления.
Я довольно быстро прокачиваю свои навыки в монтаже, стремлюсь к профессиональному росту, требовательна
к себе и к результату. И стараюсь творчески подходить к решению любых вопросов.
Портфолио
- Видео-поздравление с Новым Годом!13 просмотров
- Создам для Вас креативное видео20 просмотров
- Реклама мероприятий13 просмотров
- Реклама товаров или услуг15 просмотров
- Воспоминания об отдыхе19 просмотров
- Видео-поздравление с Днём рождения!13 просмотров