Vaki360132

Ганнам Татьяна Михайловна

Дата и место рождения: 20 января 1986 г город Веймар (Германия)

Возраст: 27 лет

Семейное положение: замужем, есть ребенок 3 года

Адрес прописки: г.Николаев, ул.Скороходова 2/8

Телефон: 063 708 43 74

E-mail: [email protected]

Образование:

2003 – 2006 гг – Колледж прессы и телевидения (бакалаврат)

Дополнительное образование:

Май-июнь 2005 г – Школа молодого журналиста при поддержке программы «IREX» (г.Киев)

Опыт работы:

2003-2004 гг – внештатный журналист разных печатных издательств ((«Родной причал», «Губернская неделя», «Николаевские новости», «Новая николаевская газета» и др.). Также за этот период опыт работы в интернет изданиях.

В 2004-м году – автор и ведущая программы «Николаевщина олимпийская» на волне радио «Николаев»:

-главная цель: информирование общества о результатах спортивных соревнований, знакомство с ведущими спортсменами Украины в прямом эфире.

В 2005-м году – репортер николаевского канала «ТАК-ТВ». Первый год занималась исключительно политикой, далее перешла на спортивную тематику, где занималась созданием спортивных новостей. Также выступила автором и ведущей двадцатиминутной программы «Такий спорт».

Лето 2003,2004,2005 гг – обучение основам журналистики в Детском оздоровительном лагере «Аврора».

Февраль 2011 – декабрь 2012 гг – специалист по мониторингу техники в маркетинговой компании “Key Market”.

Профессиональные победы:

В2004 году вошла в тройку победителей на конкурсе спортивных журналистов «Олимпийская Николаевщина» в номинации «Дебют в спортивной журналистике».

В 2005 году победитель Всеукраинского конкурса спортивных журналистов «Украина Олимпийская» в номинации «Дебют в спортивной журналистики» Национального Олимпийского комитета Украины.

Знания языков

Русский, украинский, английский.

Личные качества

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, креативность, ответственность, пунктуальность, стремление к самореализации.

Интересы и увлечения

Спорт, туризм, искусство, кино, литература, психология, игра на гитаре.