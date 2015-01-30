Vaki360132

Ганнам Татьяна Михайловна
Дата и место рождения: 20 января 1986 г город Веймар (Германия)
Возраст: 27 лет
Семейное положение: замужем, есть ребенок 3 года
Адрес прописки: г.Николаев, ул.Скороходова 2/8
Телефон: 063 708 43 74
E-mail: [email protected]
Образование:
2003 – 2006 гг – Колледж прессы и телевидения (бакалаврат)
Дополнительное образование:
Май-июнь 2005 г – Школа молодого журналиста при поддержке программы «IREX» (г.Киев)
Опыт работы:
2003-2004 гг – внештатный журналист разных печатных издательств ((«Родной причал», «Губернская неделя», «Николаевские новости», «Новая николаевская газета» и др.). Также за этот период опыт работы в интернет изданиях.
В 2004-м году – автор и ведущая программы «Николаевщина олимпийская» на волне радио «Николаев»:
-главная цель: информирование общества о результатах спортивных соревнований, знакомство с ведущими спортсменами Украины в прямом эфире.
В 2005-м году – репортер николаевского канала «ТАК-ТВ». Первый год занималась исключительно политикой, далее перешла на спортивную тематику, где занималась созданием спортивных новостей. Также выступила автором и ведущей двадцатиминутной программы «Такий спорт».
Лето 2003,2004,2005 гг – обучение основам журналистики в Детском оздоровительном лагере «Аврора».
Февраль 2011 – декабрь 2012 гг – специалист по мониторингу техники в маркетинговой компании “Key Market”.
Профессиональные победы:
В2004 году вошла в тройку победителей на конкурсе спортивных журналистов «Олимпийская Николаевщина» в номинации «Дебют в спортивной журналистике».
В 2005 году победитель Всеукраинского конкурса спортивных журналистов «Украина Олимпийская» в номинации «Дебют в спортивной журналистики» Национального Олимпийского комитета Украины.
Знания языков
Русский, украинский, английский.
Личные качества
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, креативность, ответственность, пунктуальность, стремление к самореализации.
Интересы и увлечения
Спорт, туризм, искусство, кино, литература, психология, игра на гитаре.