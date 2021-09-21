Внимательно отношусь к выполнению поставленных задач. Слежу за сроками исполнения. На связи с заказчиком 24/7. Беру только те задания, которые могу выполнить. В приоритете перепечатка текстов, корректирование текстов, расшифровка аудио-сообщений в текстовый документ. Буду благодарна за любое сотрудничество!

«У каждого человека три характера: тот, который ему приписывают; тот, который он сам себе приписывает; и, наконец, тот, который есть в действительности» В. Гюго...