Рад приветствовать вас!
Доброго времени суток!
Меня зовут Дмитрий и я готов предоставить Вам грамотный и качественный материал за доступные деньги!
Занимаюсь дизайном около 4 лет, поэтому гарантирую максимально грамотный итоговый результат.
Я всегда соблюдаю требования и предпочтения заказчика, каждый заказ выполняется строго в соответствии с ТЗ.
Никогда не завышаю цену и не сдаю материал позже установленного срока.
Спасибо за визит!
Буду рад сотрудничеству!
С уважением Дмитрий.
Портфолио
- Наша рыбалка104 просмотра
- Клубничка ТВ207 просмотров
- Логотип для ресторана104 просмотра
- Интернет-магазин музыкальных инструментов157 просмотров