VakulaDmitry

Дмитрий VakulaDmitry

 
32 годаУкраина/Херсон
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Рад приветствовать вас!

Доброго времени суток!

Меня зовут Дмитрий и я готов предоставить Вам грамотный и качественный материал за доступные деньги!

Занимаюсь дизайном около 4 лет, поэтому гарантирую максимально грамотный итоговый результат. 

Я всегда соблюдаю требования и предпочтения заказчика, каждый заказ выполняется строго в соответствии с ТЗ. 

Никогда не завышаю цену и не сдаю материал позже установленного срока.

Спасибо за визит!

Буду рад сотрудничеству!

С уважением Дмитрий.

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