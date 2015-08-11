Рад приветствовать вас!

Доброго времени суток!

Меня зовут Дмитрий и я готов предоставить Вам грамотный и качественный материал за доступные деньги!

Занимаюсь дизайном около 4 лет, поэтому гарантирую максимально грамотный итоговый результат.

Я всегда соблюдаю требования и предпочтения заказчика, каждый заказ выполняется строго в соответствии с ТЗ.

Никогда не завышаю цену и не сдаю материал позже установленного срока.

Спасибо за визит!

Буду рад сотрудничеству!

С уважением Дмитрий.