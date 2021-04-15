Транскрибация аудио-, видеоматериалов (с переводом - англ. язык в том числе). Набор текста, написание текстов в FMC

Добрый день!

С радостью помогу вам с транскрибацией и переводом английских роликов и аудио-материалов. Опыт в данной области - длинной в практически в жизнь, акценты американцев и юго-восточных народов в английском языке особенно не пугают.

Стоимость работы: обычная транскрибация - 20 руб. за 1000 знаков с пробелами, с переводом - 45 руб. за 1000 знаков.

В дополнение предложу работу по созданию продающих текстов о парфюмерии и товарах FMCG для профильных сайтов и интернет-магазинов (опыт изучения парфюмерии - 20 лет).

Работаю дома, свяжитесь со мной по телефону, за работу возьмусь даже в выходные.

С уважением,

Val1987