психолог, копирайтер
Цель:
Найти удаленную работу копирайтера (психологическая тематика)
Желаемые обязанности:
- онлайн консультирование и психологическая помощь
- написание статей по психологической тематике (личностный рост, здоровый образ жизни, женская тематика, детская тематика и т.д.)
- продающие тексты и продвижение в соц. сетях vkontakte и facebook
- обработка фото и видео
Навыки:
- свободное и грамотное владение языками: английский, русский, украинский.
- легкий слог, способность писать интересно и "о главном"
- оперативность и умение выполнять работу в срок или ранее положенного срока
- подготовка авторских иллюстраций к текстам (Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Inkscape)