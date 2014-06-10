психолог, копирайтер

Цель:

Найти удаленную работу копирайтера (психологическая тематика)

Желаемые обязанности:

- онлайн консультирование и психологическая помощь

- написание статей по психологической тематике (личностный рост, здоровый образ жизни, женская тематика, детская тематика и т.д.)

- продающие тексты и продвижение в соц. сетях vkontakte и facebook

- обработка фото и видео

Навыки:

- свободное и грамотное владение языками: английский, русский, украинский.

- легкий слог, способность писать интересно и "о главном"

- оперативность и умение выполнять работу в срок или ранее положенного срока

- подготовка авторских иллюстраций к текстам (Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Inkscape)