Добрый день, если вам нужен профессиональный, опытный и вежливый дизайнер, знакомый с корпоративной этикой, выполняющий проекты в срок и полностью в соответствии с вашими пожеланиями, вы обратились по адресу!
Буду рада создать качественный, оригинальный, продающий фирменный стиль для вашей компании, разработать полиграфию, наружную рекламу.
Всегда на связи, всегда свободна, ВСЕГДА ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИДЕЙ!
Портфолио
Верстка полиграфии
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от $25
#1603
Наружная реклама
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от $50
#1651
Фирменный стиль
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от $250
#2090
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $75
#4490