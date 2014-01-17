ValDubinin

Валентин Дубинин ValDubinin

 
48 летРоссия/Калуга
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
2-D анимация, иллюстрации, карикатуры

Сайт ValDub.ru

Анимация
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
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