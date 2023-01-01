Маю 22 роки досвіду роботи у поліграфії. За цей час маю досвід виконання широкого спектру робіт, від розробки виробу до його доопрацювання в потрібних програмах і додрукарської підготовки.

Більше 6 років співпрацюю з книговидавцями України. Є досвід верстки книг, журналів, підготовка їх до друку, досвід створення обкладинок для книг та підготовка до друку, а також адаптацією іноземних книг, до українського ринку.

Є досвід співпраці з іноземними компаніями.

Маю портфоліо. Буду радий, якщо наше співробітництво буде успішним.